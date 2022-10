Oggi bisogna celebrare la storia, può essere una svolta? "Abbiamo fatto una grande gara, volevamo vincere entrando nella storia perché qui l'Inter non aveva mai vinto. Adesso ci manca lultimo passo davanti ai nostri tifosi contro il Viktoria ma prima c'è il campionato. Potrebbe essere la svolta, ma ci manca l'ultimo passo. Vogliamo regalare la qualificazione ai tifosi per il secondo anno di fila".

L'Inter ha annullato tatticamente Pedri, questa la chiave?

"Il Barça una grande squadra, ma il problema del Barcellona è che ha trovato l'Inter. Abbiamo giocato bene tecnicamente, soprattutto nel secondo tempo portando nel modo migliore la palla agli attaccanti".

L'Inter ha sorpreso il Barcellona e tutti, pensavamo che vi sareste chiusi in difesa.

"Ce la siamo giocata a viso aperto, alla vigilia avevo pensato di rinunciare a uno dei due attaccanti ma poi avrei mandato un segnale sbagliato alla squadra. Dzeko e Lautaro sono stati bravissimi, abbiamo fatto una gara migliore rispetto a San Siro. Li abbiamo limitati di gruppo e con aggressività".

Cosa dirà ad Asllani? L'hanno definita catenacciaro.

"Non ho motivi di rivalsa, so il mio percorso e il lavoro che ho fatto, qui in Spagna apprezzeranno. Si ricorderanno dell'Inter per molto tempo, manca l'ultimo passo ma prima c'è il campionato".

Due partite dure col Barcellona dopo sfide difficili in Europa l'anno scorso.

"Il Liverpool l'abbiamo incontrato agli ottavi, il Real nel girone alla prima e alla sesta. Col Barcellona abbiamo fatto partite buone, siamo in una buona posizione".