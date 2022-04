Dopo aver offerto le prime impressioni su Inter-Roma ai colleghi di DAZN, Simone Inzaghi si accomoda nella sala conferenze di San Siro per analizzare il preziosissimo 3-1 in chiave scudetto con cui i nerazzurri hanno regolato la squadra dell'ex José Mourinho. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

La definisci la partita della consapevolezza?

"Grande vittoria contro un avversario di assoluto valore che sta bene fisicamente e mentalmente. Non perdevano da 12 partite, hanno creato problemi a tutti. Non era semplice perché venivamo da un derby impegnativo, siamo stati bravi a preparare una partita importante in tre giorni".

L'Inter ha finito il primo tempo in vantaggio nelle ultime 5 gare.

"L'approccio delle gare è importantissimo. Le ultime quattro di campionato e la semifinale di Coppa Italia le abbiamo affrontate con lucidità, la partita è un insieme di scelte, i giocatori sono stati bravissimi. Ho avuto grandi segnali da titolari e da subentrati".