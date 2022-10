Simone Inzaghi analizza ad Amazon Prime la situazione a poche ore da Inter-Viktoria Plzen . "Sappiamo l'importanza di questa gara - dice -. Affrontiamo una squadra che sta dominando il suo campionato e che all'andata ci ha creato qualche difficoltà. Dovremo fare massima attenzione, hanno giocatori fisici che sanno ripartire, bisognerà tenere altissima la concentrazione. La squalifica? Peccato per l'espulsione dell'andata, avrei meritato l'ammonizione perché con molta educazione sono uscito dall'area tecnica. E' già successo in passato, ho uno staff che mi sostituisce nel migliore dei modi".

"Sappiamo - continua - che nel calcio cambiano i giudizi e l'autostima. Abbiamo fatto un ottimo percorso in Champions, ma dobbiamo fare il meglio in questa gara per non gicocarci tutto a Monaco. Ci è capitato lo stesso un anno fa con lo Shakhtar, all'ultima avevamo il Real Madrid. Stavolta ci sarebbe il Bayern Monaco".