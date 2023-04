L'Inter capitola ancora in campionato, lo fa per la terza volta consecutiva in casa senza segnare siglando un record negativo storico per il club, messa all'angolo anche dal Monza nella sera in cui poteva mettere la freccia su Milan e Roma e invece rischia di venire ancora più risucchiata verso il basso in classifica. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Salernitana, Monza, Fiorentina, Spezia, sembra un film già visto: gara in controllo, attacco sterile, sconfitta. Come si spiega?

"La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritava il vantaggio. Poi ci siamo innervositi perdendo le distanze, abbiamo subito qualche ripartenza. Questa partita è la fotocopia di altre, non va bene il passo in campionato. Siamo delusi e arrabbiati, però non è vero che sentiamo solo le coppe: sapevamo dell'importanza di questa partita, parliamo di un risultato negativo che rallenta il percorso".

Com'è possibile che la squadra non spinga in campionato come in coppa?

"Quello è l'episodio che cambia tutto. Nelle ultime tre partite in campionato, le occasioni sono superiori rispetto a Champions e Coppa Italia. I risultati non ci aiutano, ogni volta ne parliamo tra noi. Non è un caso che ogni volta il portiere avversario è il migliore in campo, abbiamo bisogno di punti però non arrivano. Nella ripresa abbiamo perso lucidità e mosso la palla più lentamente".