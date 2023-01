I brividi sul gol di David Okereke, il sollievo e i sorrisi dopo la doppietta di Lautaro Martinez. La Cremonese ci mette coraggio ma l'Inter la doma a dovere e sorpassa il Milan al secondo posto per qualche ora. Questo il primo commento ai microfoni di DAZN del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi:

Vittoria pesante, però non sembrava particolarmente soddisfatto; diceva alla squadra di restare corta. Cosa non è andato questa sera, anche se il risultato salva tutto?

"Hai interpretato male da bordocampo. Io sono contentissimo della mia squadra, abbiamo fatto una grande prova. Il gol poteva crearci qualche problema, ma noi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo. Loro venivano dal pari di Bologna, sono molto contento della partita. Dicevo ai ragazzi di rimanere corti perché loro calciavano molto lunghi, ma sono soddisfatto del risultato".

Ha detto ad Acerbi di regalare i pantaloncini ad un ragazzino.

"Sì, era di fianco alla panchina e ci ha sempre incitato. Oggi erano in tantissimi a sostenerci, ci hanno fatto una gran festa dopo la Supercoppa e non siamo stati in grado di ripagarli".

Come mai tanti gol in trasferta incassati?

"Ci stiamo lavorando, ma chissà quali domande avrei dovuto sentire se avessimo perso. Comunque siamo l'Inter, dobbiamo fare grandi partite senza subire questi gol. Dobbiamo cercare sempre di lavorare e fare meglio".

Hai comunque avuto un'ottima risposta dai tuoi uomini.

"Ho avuto grandissimi segnali. Sapevamo di trovare una squadra in salute e che ci avrebbe messo in difficoltà. Se devo trovare una pecca sono stati gli errori in rifinitura che se fatti bene non ci avrebbero fatto arrivare sul 2-1 a fine partita. Ma sono contento, ora pensiamo a martedì".