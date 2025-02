Una partita che sembrava sotto sortilegio per l’Inter: contro il Milan ai nerazzurri accade davvero di tutto, prima che Stefan de Vrij riuscisse con la sua zampata a trovare il fatidico 1-1 a strozzare la gioia ai rossoneri. Questo il commento rilasciato da Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, a Sky Sport.

Che valutazione dà a questa prestazione? Resta il rimpianto per la mancata vittoria o meglio portarsi a casa il punto?

“I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre tutto tranne che oltre gli episodi: tre pali, tre gol annullati, un rigore clamoroso non dato su Marcus Thuram che ho già rivisto… I ragazzi sono stati magnifici, poi vanno fatti i complimenti al Milan per aver fatto un’ottima partita. Sono una squadra intensa, di gamba, è sempre difficilissimo giocare con loro. Noi eravamo alla 17esima partita in due mesi, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Vogliamo sempre vincere, poi nonostante questi episodi siamo andati avanti senza farci abbattere”.

La partita forse andava vinta nel primo tempo, ci sono state situazioni dove si poteva essere più precisi. Poi le situazioni per ribaltarla ci sono state. Negli ultimi derby, però, avete preso gol su palla persa in uscita.

“Nelle ripartenze lo sappiamo. Ci hanno lasciato il 65% di possesso palla, eravamo coscienti che avremmo subito 2-3 ripartenze. Sul gol potevamo fare meglio ma noi siamo scappati forte, loro poi sono bravissimi. Sul primo tempo sono d’accordo, avendo la gestione della palla e l’attacco alla profondità potevamo farlo meglio. Sui gol annullati si poteva partire un po’ dopo, poi abbiamo preso gol verso la fine, una cosa che avrebbe tolto energie a tantissimi. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo, avremmo meritato di più ma non dimentichiamo che di fronte avevamo un’ottima squadra”.

Ci sono cose positive come il non aver perso e la linfa portata dai cambi. Recuperare tutti vuol dire andare tranquilli anche con un calendario del genere.

“Lo avevo ripetuto più volte, abbiamo avuto qualche defezione di troppo. Ora i giocatori stanno rientrando e in questo febbraio dovremo essere bravi. I ragazzi entrati hanno sempre fatto bene e dovranno essere bravi anche nelle prossime partite”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!