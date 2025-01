Una vittoria sontuosa di un’Inter convincente e schiacciante che mette a bada il Lecce con quattro reti e rispedisce al mittente il segnale del Napoli di ieri sera riavvicinandosi in classifica. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Si può dire che l’approccio è stato da grande squadra, senza farsi condizionare dal Napoli?

“Assolutamente sì, abbiamo avuto un grandissimo approccio. Non era semplice, siamo tornati da Praga e abbiamo dovuto fare un altro viaggio ma in due giorni abbiamo organizzato una partita seria. I ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto, il Lecce è venuto a prenderci nella nostra metà campo ma noi siamo stati bravi tecnicamente. Ci hanno annullato anche due gol di mezzo centimetro come a Praga. Dobbiamo continuare a lavorare così, i ragazzi sono encomiabili per come lavorano. Sono cinque mesi che giochiamo tre partite a settimana ma dobbiamo darci dentro perché sarà sempre così”.

Che risorsa è Frattesi?

“Lui lo sa, ne abbiamo parlato. L’anno scorso lui è stato il segreto, come altri ragazzi come Carlos Augusto o Asllani che hanno fatto la differenza per il traguardo della seconda stella perché non hanno fatto sentire la mancanza di chi non c’era. Abbiamo un grande gruppo, dobbiamo continuare in questo modo. Con Davide c’è un ottimo rapporto, è stato determinante per noi lo scorso campionato guadagnandosi un Europeo da titolare. Ha avuto un problemino per 20 giorni ma ha cercato di smaltirlo bene, quando è entrato mercoledì ha fatto bene e oggi ha fatto una grande gara. Deve continuare così”.

Il Napoli ha un centrocampo molto fisico, voi un centrocampo di numeri 10 che però sopperiscono al fisico con l’intelligenza. E poi Frattesi entra e fa questa prestazione.

“Danno tutti grande disponibilità. Abbiamo dovuto fare a meno tante volte di Calhanoglu che sapete quello che rappresenta, però Asllani ha fatto benissimo per quattro partite. Oggi ho scelto Zielinski ma ero in dubbio di fargli giocare la quinta. Poi tutti si applicano nella fase difensiva, a partire dagli attaccanti. L’ultimo gol in trasferta lo abbiamo preso a settembre, dietro questi record c’è grande lavoro settimanale mio e del mio staff che mi aiuta tantissimo. Ho avuto la fortuna di lavorare in società che mi hanno dato carta bianca e di lavorare nel migliore dei modi”.

Ma cosa ti preoccupa del Napoli?

“Loro e l’Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario come l’Inter. Nessuna squadra negli altri campionati sta facendo un cammino così. Nessuna paura, sono due ottime squadre con due tecnici che fanno giocare bene a calcio. Avevo detto a luglio che sarebbe stato un campionato aperto e si sta avverando”.

