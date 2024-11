Vittoria di platino a San Siro per l'Inter, che ha ragione dell'Arsenal grazie a un rigore di Hakan Calhanoglu e si porta a quota dieci punti nella maxi-classifica della Champions League dopo quattro giornate. Per la soddisfazione di Simone Inzaghi, che si presenta a Prime Video per commentare a caldo la partita: "Ho ricevuto risposte importanti da chi gioca meno, quando parliamo di 23 titolari non lo diciamo tanto per dire. C'è bisogno di tutti, da Roma in poi abbiamo giocato ogni 72 ore. Oggi abbiamo giocato contro un Arsenal fortissimo, che ha tanta intensità. Ci godiamo la vittoria nel nostro stadio, è la quarta partita che non prendiamo gol in Champions. E' giusto godersi la vittoria, ma domani cominciamo a pensare alla settima partita in poco tempo per recuperare al meglio".

Il turnover è scelta tecnica o cosa?

"In questo ciclo di partite abbiamo avuto tre infortunati, quindi abbiamo portato dei giocatori a giocare cinque partite, questi avevano bisogno di tirare il fiato. Col Venezia abbiamo speso tanto, ho preferito far riposare quelli col minutaggio più alto, anche Barella aveva bisogno di tirare il fiato. Ho fatto cambi, senza nessun problema. Nelle ultime 6-7 partite non ho potuto scegliere come volevo, anche per via delle Nazionali. Al di là dell'occhiometro ci sono strumenti che ci dicono quando i giocatori hanno bisogno di riposo".

Quanto ti fa godere avere preso zero gol in 4 partite di Champions?

"Abbiamo fatto una grande prova, abbiamo sfidato Arsenal e City, tra le 4-5 squadre più forti d'Europa. E' un motivo d'orgoglio, continuiamo così".

Se l'è sudata in panchina?

"Eh... Potevo evitare quel giallo ma mancavano pochi minuti. Sono andato fuori dall'area tecnica".

Siete quinti in Champions con zero gol subiti.

"Può fare la differenza, la classifica si deciderà anche sul gol fatto o subito. Dobbiamo mantenere la porta inviolata, il nostro calendario sarà tutt'altro che semplice, le prossime due sono con Lipsia e Leverkusen: saranno molto impegnative".

