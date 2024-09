Nel pre partita di Manchester City-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. "Ho chiesto alla squadra di giocare la nostra partita, conosciamo la forza del nostro avversario. Ho detto loro di giocare la nostra gara, sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci siamo preparati nel miglior modo".

Cosa deve fare l'Inter e cosa non deve fare?

"Dobbiamo avere personalità nel gestire la palla, quando ce l'avranno loro sarà difficile portarla via, ma quando l'avremo noi dovremo fare bene".

Lautaro e Mkhitaryan in panchina?

"Ho fatto delle scelte, Lautaro non si è allenato tanto e ha viaggiato tanto. Taremi è tornato come Lautaro, ma ha giocato di meno e può darci una mano. Mi è piaciuto poi Zielinski come è entrato contro il Monza, ho bisogno di tutti con queste partite ravvicinate".