E' una rivincita? Inzaghi replica prontamente: "Io sono sereno e tranquillo, quando sarà il momento parlerò perché lo devo alla mia famiglia. E' da tanti anni che sono nel calcio e so da dove provengono le critiche e so chi ascoltare e chi no. In campionato siamo secondi e vogliamo difendere questo piazzamento siamo anche in semifinale di Coppa Italia e pian piano si sistemerà tutto. Domenica abbiamo una gara importante, ma al momento è giusto goderci l'impresa perché ce la meritiamo".