Intervistato da Inter TV al termine del match perso contro il Villarreal, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta così il ko e l’amichevole che ha chiuso la pre-season: “Sapevamo della difficoltà della gara, abbiamo alternato buone cose, ma chiaramente in fase difensiva dobbiamo fare meglio, non a livello di squadra ma individuale. Sapevamo di giocare contro una squadra che ha fatto una semifinale di Champions, ma la gara di oggi ci fa capire che dobbiamo crescere. Il test è stato impegnativo, li abbiamo scelti importanti apposta. Abbiamo una buona condizione ma abbiamo visto che dobbiamo lavorare”.

E ancora: “I carichi di lavoro questa settimana scenderanno, una settimana con i carichi giusti ci aiuterà ad arrivare al match contro il Lecce nelle migliori condizioni. Abbiamo fatto un buon lavoro, alcuni ragazzi sono arrivati dopo, la condizione di Skriniar e degli altri sta salendo, Brozovic ha avuto un problemino ma speriamo che sia a posto per sabato. Secondo me abbiamo fatto una gara molto buona in fase di non possesso, adesso dobbiamo prepararci a esordire a Lecce nel migliore dei modi”.