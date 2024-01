Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di Inter-Verona, Simone Inzaghi commenta a caldo il lunch match andato in scena a San Siro partendo da un'analisi sulla prestazione: "È importante vincere questo tipo di partite - esordisce il tecnico nerazzurro -. In fase di possesso la squadra mi è piaciuta anche se dovevamo essere più precisi, abbiamo trovato un avversario di valore che ha fatto un'ottima partita. Gli ultimi minuti li abbiamo vissuti tutti, dopo il gol di Henry abbiamo avuto un paio di occasioni, poi abbiamo avuto il 2-1 e il rigore contro. È stata una partita di sofferenza, ma anche queste gare sono molto importanti".

Sogliano ha parlato di mancanza di rispetto. Vuole rispondere?

"Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta (lamentarsi, ndr). Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto: Darmian sapeva di aver toccato l'avversario".

Cosa avrebbe fatto a Barella se la partita fosse finita 2-2 dopo quel contropiede?

"Darto il rigore lo avrebbero annullato, ma Bare voleva far fare gol a Sanchez. Mi piacciono anche questi gesti tra giocatori".

La condizione del campo ha inciso sulla precisone sotto porta?

"È un qualcosa che devono cercare di rimediare, ne ho parlato sia per il bene dell'Inter che del Milan perché le condizioni sono critiche. Ma dovevamo essere più bravi. Ho parlato con la società e giocando due squadre non è semplice, ma qualcosa dovranno fare. In questo momento San Siro è in grande difficoltà".

Lautaro ha fatto 100' di grande livello.

"Con un altro svoglimento della partita gli avrei tolto i minuti finali, ma non ha dato segnali ed è andato bene".

Ora è campione d'inverno. Cosa ha imparato il gruppo Inter per gestire il vantaggio?

"Abbiamo finito il primo round e abbiamo 48 punti, un ottimo bottino. C'è un'altra squadra che sta tenendo il passo, il Milan e le altre sono pronte ad easpettare qualche passo falso. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, le ultime gare sono state meno brillanti. Da Genova e da una gara sofferta come oggi possono arrivare indicazioni importanti".

Pavard è tornato, per voi è molto importante.

"Pavard è un giocatore internazionale, si è inserito nel migliore dei modi e poi ha avuto un infortunio importante. Ha sempre voluto essere con la squadra, oggi ha fatto un'ottima partita".

Cosa dobbiamo aspettarci dalla fascia destra con l'arrivo di Buchanan?

"Ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata. Cuadrado ha avuto un problema e ci ha giocato sopra, adesso Buchanan arriva giovane ma con esperienza. Stamattina l'ho visto allenarsi e ha ottimi dati fisici e voglia di impararare, cerchermo di inserirlo ma è un ottimo acquisto".

