Nella giornata di oggi, l’Inter ha richiamato alla base Francesco Pio Esposito facendo valere l’opzione di contro-riscatto nel contratto stipulato la scorsa estate con lo Spezia. Club al quale andranno 500mila euro come sorta di premio-valorizzazione per la crescita maturata dal classe 2005 nel suo primo anno da professionista, in Serie B. Lo riporta Cittadellaspezia.com, aggiungendo che l'ex canterano nerazzurro potrebbe fare un'esperienza nella massima Serie, magari al Genoa, nell'ambito dell'affare Josep Martinez, al Cagliari o nel neopromosso Venezia.

