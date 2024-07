Quando l'Inter ha acquistato calciatori a parametro zero, difficilmente ha sbagliato operazioni. Interessante graduatoria stillata dai colleghi di Transfermarkt, all'interno della quale si fa riferimento agli acquisti 'a forza zero' dei nerazzurri. Una forza che si è rivelata consistente, considerando il valore di mercato reale nel momento della formalizzazione dell'operazione. Nell'annata 2018/2019 l'Inter acquistò a zero Stefan de Vrij, con il valore di mercato intorno ai 40 milioni di euro. In seconda posizione non può non esserci Hakan Calhanoglu, che da quando ha cambiato sponda di Milano si è rivelato un centrocampista a tutto tondo. Decisivo, e non poco, nei derby, assolutamente determinante nello sviluppo del gioco di Simone Inzaghi. Al terzo posto, per valore di mercato, ecco Marcus Thuram, a lungo inseguito dal Milan ma poi acquistato con grande prepotenza dai nerazzurri, che l'hanno rilanciato senza indugio.

Al quarto posto di questa speciale graduatoria Piotr Zielinski, il cui valore reale di mercato secondo Transfermarkt s'aggira intorno ai 22 milioni di euro. Anche il polacco è pronto a cavalcare la brillante, e tecnica, scia di Hakan Calhanoglu. Presenti nei primi 20 anche Mehdi Taremi, Henrikh Mkhitaryan e André Onana, tra i più rilevanti nell'economia globale nerazzurra.

ACQUISTA I PRODOTTI UFFICIALI INTER!