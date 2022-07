Nuovo test di lusso per l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo l’allenamento congiunto di giovedì con la Pro Sesto si misura questa sera all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena con l’Olympique Lione di Peter Bosz, alla prova generale in vista dell’inizio della Ligue 1 in programma nel prossimo fine settimana. Una nuova avversaria francese, quindi, dopo Monaco e Lens, per i nerazzurri, dove Inzaghi dà spazio tra i pali ad André Onana, mentre Milan Skriniar, altro atteso protagonista dell'incontro, partirà dalla panchina con Danilo D'Ambrosio nuovamente impiegato da braccetto destro. Federico Dimarco agirà da quinto a sinistra, confermato il tandem Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Olympique Lione:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 37 Skriniar, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei.