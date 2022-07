"Il ragazzo è qui da ormai 5 anni e lo scorso da parte nostra e sua continuare insieme è stato un gesto d'amore". A parlare in questi termini di Nikola Milenkovic, obiettivo dell'Inter per la sessione di mercato estiva, è Daniele Pradè, ds della Fiorentina: "Abbiamo rifiutato un'offerta scritta importante dall'Inghilterra e quest'anno siamo rimasti che a lui l'Europa avrebbe fatto piacere - le parole in conferenza stampa -. Certo, se arriva una big non diremo di no, però viaggiamo a braccetto perché c'è un rapporto eccezionale. Sul mercato siamo pronti, come sempre ci siamo fatti trovare. Lo scorso anno tra luglio e gennaio abbiamo preso 7 calciatori, abbiamo girato tanto col nostro gruppo di lavoro e abbiamo idee. Senesi interessa? Lui è sinistro, se va via Milenkovic devi prendere un destro".