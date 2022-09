Ancora 14 giorni con un pranzo indigesto sullo stomaco. Le scorie che lascia la trasferta di Udine saranno difficili da scrollarsi in casa nerazzurra e Simone Inzaghi dovrà trovare la chiave per far ripartire un ingranaggio mai così ingolfato. Tre sconfitte in 7 partite (4 in 8, contando la Champions League), tutte molto simili tra loro, troppo per non avere un quadro chiaro della situazione, o quanto meno delle problematiche di una squadra che sembra lontana parente rispetto a quella che ha conteso fino all'ultima giornata lo scudetto al Milan. L'Udinese è stata nettamente superiore sotto tutti i punti di vista, non solo quello atletico. E come dice l'allenatore piacentino, è "una sconfitta che deve far riflettere".

Prima valutazione, la formazione sulla carta titolare in questa fase a dir poco delicata: praticamente la stessa, senza Ivan Perisic e senza l'infortunato Romelu Lukaku, sul quale staff e dirigenza hanno fatto all in per mantenersi ad alto livello. L'addio del croato sta pesando ben più del previsto, sia perché la fascia sinistra non ha ancora un erede sia perché è un gap non solo tecnico e tattico, ma soprattutto psicologico. La personalità del nuovo esterno del Tottenham non è stata compensata dai compagni e quando le cose vanno male si nota eccome. Poi va aggiunto che alcuni dei titolari sono in evidente declino fisico, come Samir Handanovic, Edin Dzeko e Stefan de Vrij. In declino psicologico invece sono due capisaldi delle ultime stagioni: Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Entrambi evidentemente, anche se manca la prova scientifica, stanno ancora risentendo di un'estate vissuta sul mercato, con il rischio di dover fare le valigie controvoglia e la sensazione di non essere considerati indispensabili. In difficoltà anche altri punti di riferimento come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, che hanno alternato prestazioni positive ad altre negative. Senza il loro apporto sotto tutti i punti di vista, è ovvio che l'Inter non sia la stessa.

Evidente anche il ritardo di condizione che a metà settembre non può essere più legittimo come in avvio. La squadra corre e tanto, lo dicono le statistiche, ma non lo fa in modo opportuno. In parole più semplici: corre male. Arriva in ritardo sul pallone, non riesce a tenere alto il pressing, non aggredisce la partita ma si limita a osservarla per gestire le risorse energetiche. Poi, chiaro che questa situazione non riguardi tutti i giocatori ma sicuramente gran parte di loro. Nelle tre sconfitte in campionato è apparsa chiara la difficoltà dell'Inter rispetto agli avversari, netta soprattutto a Udine contro una squadra in salute che ha corso fino a oltre il 90esimo e ha vinto meritatamente. Un autentico choc che, si spera, possa dare indicazioni eloquenti a Inzaghi e al suo staff in vista del ritorno in campo il 1° ottobre contro la Roma, senza lo squalificato Brozovic.