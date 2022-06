Inter, PSG o Chelsea: quale sarà il futuro di Milan Skriniar? Il centrale slovacco è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato, ma il diretto interessato non pensa a quello che sarà e punta il mirino sulla prossima stagione, che sia in Italia, in Francia o in Inghilterra. Come testimoniato da un breve video pubblicato sui social, Skrigno è già proiettato al campo e non perde occasione per allenarsi e sudare in palestra nonostante il periodo di vacanza: "Recovery" il messaggio su Instagram che accompagna la seduta personalizzata sulle note di 'Till I Collapse del rapper Eminem.