Il centrocampista 21enne della Dinamo Zagabria e della Nazionale di calcio croata, Petar Sučić, potrebbe diventare entro pochi giorni un nuovo giocatore dell'Inter. Il quotidiano croato Sportske Novosti rilancia la notizia dando per imminente l'accordo tra i due club, fornendo nuovi dettagli dell'operazione: le trattative sono in corso e a buon punto, con Sučić ha accettato quello che gli ha offerto l'Inter. Lo stipendio, a quanto pare, ha soddisfatto i suoi appetiti e il contratto quinquennale è già stato firmato. Alla Dinamo è arrivata un'offerta di 12 milioni di euro fissi più altri tre milioni che potrebbero essere ottenuti facilmente perché i bonus non sono difficili da ottenere. Tutto dovrebbe risolversi in pochi giorni, manca l'assenso finale del club croato ma giunti a questo punto un eventuale no rappresenterebbe una delusione forte per il ragazzo, secondo il quotidiano. Il trasferimento di Sucic a Milano non sarebbe comunque immediato.

Il piano è sempre stato quello di arrivare all'Inter in estate, col club di Viale della Liberazione che lascerebbe il giocatore alla sua attuale squadra in prestito fino a fine stagione. Questo è quello che volevano dalle parti del Maksimir quando è stato scritto dell'interesse del Borussia Dortmund, del Napoli e di altri club. Quindi Sučić, una volta ristabilitosi dopo l'infortunio alla caviglia, rimarrebbe in patria a vestire la maglia blu della Dinamo. Almeno fino a giugno, quando, grazie anche alla nuova finestra introdotta dalla FIFA, potrà aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

