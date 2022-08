Già dall'inizio della sessione estiva del calciomercato, un messaggio è arrivato forte e chiaro: almeno uno dei "big" andrà sacrificato. I nomi si sono alternati, sembrava il turno di Alessandro Bastoni quando Antonio Conte ha alzato il telefono e si è fatto sentire con il ragazzo, provando a portarlo al Tottenham come già aveva fatto con Perisic. Ma "Basto" è convinto di non aver ancora terminato la missione, vuole ancora alzare trofei a Milano, con l'Inter. Il messaggio, nel suo caso, lo ha lanciato lui all'Inter: se dovete cercare qualcuno da sacrificare sull'altare del bilancio dovete cercarlo altrove. Una posizione rafforzata dalle idee di Inzaghi, secondo cui trovare un sostituto all'altezza del "braccino" a sinistra della difesa sarebbe stato molto complicato anche con tutto il mercato davanti.

Più facile trovare un destro e allora i riflettori si sono spostati su Milan Skriniar, che di mercato ne ha e nonostante sia in scadenza di contratto nel 2023 ha un cartellino che non si è deprezzato, visto che in caso di permanenza ha già fatto intendere che si metterà a disposizione per prolungare. Un destro è più facile da trovare di un mancino, il campionato aveva appena incoronato Bremer come miglior difensore e il brasiliano ha fatto parte a Torino (granata) di una retroguardia a tre che con Juric ha giocato in maniera molto simile a come Inzaghi avrebbe voluto utilizzarlo. Tentenna di qui, tratta di là, aspetta di su e con la cessione di De Ligt la Juventus si è assicurata di denari per soffiare il calciatore, complice una retromarcia netta del diretto interessato: voglio l'Inter, no vanno bene anche i bianconeri. "E allora noi ci teniamo Skriniar", hanno pensato ad Appiano, ma nessuno è certo che anche Zhang ne sia ancora convinto al 100%.