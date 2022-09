LA (NON) DETERMINAZIONE. Cercare di recuperare le informazioni per ripristinare la retta via non è la strada per farsi un'idea sull'utilità della proiezione avanzata. Le due squadre sono agli antipodi nelle posizioni tenute in campo e nella grinta ad aggredire l'incontro. Quanto manca la LuLa multiforme. Fino a spingersi oltre la sua natura personale. La LuLa ha un ordine di verità tutto suo e la soggettività la coglie all’esterno, entrando in contatto con le esperienze. L'assenza sul pitch è rilevante per l'economia di sviluppo conclusivo. L'Inter ha bisogno di iniziative perché l'imprevisto estemporaneo diversifica le forme della diversità.

IL DOLCE TRATTEGGIO E L'ASSENZA DI BENZINA. L'ambizione così diventa un tappeto scricchiolante. Quell'emissione del rumore di fondo di San Siro: è lun brusio che conduce all'accesso alla stanza dell'ignoto. Il tratteggio dolcissimo di Barella pennella l'inserimento di Brozovic: zampata croata e Milinkovic-Savic trafitto. È il passo del procedimento che permette all'Inter di liquidare la minaccia granata. Quarto gol segnato negli ultimi quindici minuti di gioco per la banda di Inzaghi. E quarto gol incassato nel quarto d'ora finale di gara dal Torino. Questione di numeri, di benzina, di determinazione. Ma serve di più, da tutti. Perché la serata di San Siro è stata molto complicata.