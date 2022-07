Questione di giorni, poi Arturo Vidal saluterà definitivamente l'Inter e volerà in Brasile per celebrare il matrimonio con il Flamengo. Il collega di TyC Sports Cesar Luis Merlo conferma come sia praticamente tutto fatto per il trasferimento del cileno al Mengão, dove l'ex Barça metterà la firma su un contratto di 18 mesi. "Arturo Vidal già firmato il pre-contratto con il Flamengo - informa il giornalista argentino in un tweet -. A metà settimana arriverà in Brasile per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto fino a dicembre 2023".