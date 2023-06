Arrivano aggiornamenti da Tuttosport per quel che riguarda la situazione del main sponsor in casa Inter. Secondo quanto riportato Paramount+ resterà, ma come sponsor sul retro della casacca al posto di Lenovo. Resta quindi aperta la corsa al marchio principale presente sulla maglia.

I nomi accostati ai nerazzurri nel recente passato sono diversi: Binance, Hisense, LeoVegas, Turkish Airlines e Qatar Aiways, che è uscita nelle ultime ore dalla corsa per ragioni di tempistiche. "L’Inter - si legge - aveva bisogno di risposte in tempi più rapidi visto che è necessario presentare ufficialmente la nuova maglietta prodotta dalla Nike. La preparazione riprende tra meno di due settimane. L’auspicio del club nerazzurro è che possa concretizzarsi presto una delle due trattative in fase avanzata".