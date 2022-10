Dopo le voci rilanciate e confermate dall'autorevole Financial Times, l'asta per l'Inter si può dire ufficialmente iniziata. Anche se dalla sede di Viale della Liberazione continuano a smentire con un certo fastidio: il mandato dato alle tue banche (Raine Group e Goldman Sachs) ha infatti come priorità la ricerca dei soci di minoranza e di nuovi partner, ma si tratta di una perlustrazione attiva da diverso tempo che non ha mai portato al minimo risultato.