Ospite nello studio di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto un punto di mercato sul l'Inter, partendo ovviamente dalla situazione più calda legata al rinnovo di Alessandro Bastoni dopo l'incontro andato in scena oggi in sede tra il suo agente, Tullio Tinti , e il club: "È un pilastro dell'Inter, è quasi un obbligo rinnovargli il contratto a un anno dalla scadenza - le parole del giornalista -. C'è la volontà di legarsi al club. La richiesta degli agenti è molto alta, si parla di 7 mln di euro a stagione, mentre l'Inter parte da un base inferiore . Sui 6 mln più bonus ci può essere l'accordo".

A proposito di attaccanti, c'è un interesse dei nerazzurri per Mateo Retegui, ma è da capire se verrà approfondito con una trattativa vera e propria: "L'Inter lo sta seguendo da tempo, ben prima della convocazione in Nazionale - le parole di Di Marzio -. Baccin è stato in Argentina e lo ha osservato. Tre mesi fa costava 5 mln, ora ce ne vogliono 20 per prenderlo: l'Inter deve da capire se vale la pena fare questo investimento. Non è detto che lo compri".

Infine, Di Marzio parla così del più che probabile rinnovo di Stefan De Vrij: "Non c'è ancora un accordo verbale, ma quasi".

