Nicolò Barella non sta partecipando alla seduta d'allenamento mattutina dell'Inter al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, in preparazione alla gara di sabato pomeriggio contro l'Udinese. Persiste il fastidio accusato dal centrocampista sardo durante il derby di Milano, un problema che aveva costretto Simone Inzaghi a toglierlo dal campo anzitempo. Come riporta Sky Sport, l'ex giocatore del Cagliari ha lasciato il centro sportivo nerazzurro per andare a sostenere gli esami che chiariranno l'entità del suo infortunio.

