Davide Frattesi ha superato il problemino fisico che lo aveva tenuto in panchina per tutta la partita contro il Genoa di sabato scorso e si candida fortemente per partire da titolare stasera, nella sfida tra Inter e Lazio che metterà in palio la semifinale di Coppa Italia. Stando alle informazioni raccolte da Sky Sport, le quotazioni dell'ex centrocampista del Sassuolo per giocare al posto di Henrikh Mkhitaryan sono salite in queste ore.

