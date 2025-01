A qualche ora dalla prima partita del 2025, match valido per la semifinale di Supercoppa italiana da disputare questa sera, l'Inter è pronta a scendere in campo contro l'Atalanta. Per la sfida di questa sera contro la Dea, Inzaghi ha sciolto le ultime riserve e schiererà l'undici sceso in campo a Cagliari. Lo riferisce Sky Sport.

A proteggere i pali dei campioni d'Italia sarà il solito Yann Sommer, protetto dal trio Bisseck, De Vrij, Bastoni. Corsie di centrocampo affidate a Dumfries e Dimarco con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Attacco in mano alla ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

