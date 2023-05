Milan Skriniar ha ripreso a lavorare con il gruppo quest'oggi, primo giorno di preparazione dell'Inter in vista della sfida di sabato contro il Torino, dopo diversi mesi di assenza a causa del problema alla schiena che lo ha tenuto fuori in questi mesi. Lo riferisce Sky Sport: adesso le condizioni dello slovacco verranno valutate anche in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Per la quale si faranno inevitabilmente i conti con i nuovi equilibri trovati da Simone Inzaghi vista l'assenza di Skriniar, scalzato da Matteo Darmian e Francesco Acerbi.

Si sta allenando coi compagni anche Danilo D'Ambrosio, uscito per un problema muscolare nel corso del match contro l'Atalanta. Rimangono a parte, ma sul campo, Joaquin Correa e Henrikh Mkhitaryan, che puntano il match che vale l'Europa.