Giornata di allenamento casalingo per l'Inter di Simone Inzaghi, tornata come già noto in quel di Appiano Gentile, dove oggi, come riferisce Sky Sport, hanno svolto un training a parte esclusivamente Danilo D'ambrosio e Joaquin Correa. Il resto del gruppo dei vice-campioni d'Italia si è allenato insieme, Lukaku e Onana, rientrati dal Qatar, compresi. Per quanto riguarda l'attaccante belga, i colleghi dell'emittente televisiva riferiscono che sta ritrovando, pian piano, la condizione ottimale e proprio in ottica rientro al top nei prossimi giorni lavorerà sull'atleticizzazione. L'obiettivo è difatti quello di essere al 100% già per il match con il Napoli, gara particolarmente importante per una squadra che dovrà tentare la risalita a tutti i costi. Nell'agenda di Inzaghi and co fissato ancora un allenamento nella giornata di domani, mentre doppia seduta per dopo domani prima dell'altro giro di amichevoli alle quali si sottoporrà la Beneamata. In attesa del rientro del resto dei Nazionali, dunque anche di Lautaro e Brozovic, ultimi due rimasti in gara in Qatar, Inzaghi può godersi Dzeko e Big Rom, in crescita di giorno in giorno, singolarmente e in coppia, diade d'attacco ancora quasi del tutto inedita.