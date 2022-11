La risonanza a cui si è sottoposto ieri Romelu Lukaku in Belgio ha evidenziato dei miglioramenti. Stando agli aggiornamenti di Sky Sport, la situazione di Big Rom, ai box da circa due settimane per un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, verrà valutata di giorno in giorno per capire quando potrà finalmente tornare in campo per difendere i colori della sua Nazionale ai Mondiali in Qatar.