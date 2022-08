Un solo dubbio di formazione, quello classico in questo avvio di stagione, per Simone Inzaghi a due giorni da Lazio-Inter: chi schierare come quinto di sinistra? Il ballottaggio, riferisce Sky Sport, è tra Federico Dimarco, già titolare nella gara vinta 3-0 contro lo Spezia sabato scorso, e Robin Gosens che spera di avere un'altra chance dal 1' come accaduto all'esordio a Lecce. Per il resto, l'undici è praticamente fatto: trio di titolarissimi in difesa (Skriniar-De Vri-Bastoni) davanti a capitan Handanovic, mentre a centrocampo Barella e Calhanoglu si piazzeranno ai lati di Marcelo Brozovic. In attacco, neanche a dirlo, Lukaku al fianco di Lautaro, in coppia anche nella partitella odierna.