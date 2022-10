Arrivano le ultime di formazione in casa Inter in vista del match decisivo di domani contro il Viktoria Plzen. Come riportato da Sky Sport, tra i pali verrà confermato l’ormai inamovibile Onana con in difesa il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni, con Acerbi che prova a insidiare l’olandese ma che al momento è dato in panchina. Sulle fasce Dumfries e Dimarco partono favoriti su Darmian e Gosens, mentre a centrocampo agirà il terzetto ormai titolare composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.