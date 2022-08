Sanchez - Stipendio troppo pesante in questo momento per le casse dell'Inter. E allora, per questo motivo, oggi verrà risolto il contratto del cileno che percepirà una cospicua buonuscita per poi accordarsi con il Marsiglia.

Pinamonti - Ci sono sirene dall'estero, vero, ma lui vorrebbe restare in Italia. Le offerte non mancano: c'è l'Atalanta, ma attenzione al Sassuolo che potrebbe interessarsi concretamente qualora partisse Raspadori. L'Inter non si muove dalla richiesta di 20 milioni e i neroverdi potrebbero superare i bergamaschi con l'incasso di denaro fresco.