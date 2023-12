Dopo l'allenamento della rifinitura e l'intervista di Inzaghi pre-match, rilasciata ai canali ufficiali del club (LEGGI QUI), l'Inter è partita qualche minuto fa per Genova, dove domani affronterà il Genoa. Per la trasferta contro gli uomini di Gilardino, l'allenatore nerazzurro ritrova Denzel Dumfries, De Vrij e Frattesi, tutti e tre nella lista dei convocati, come fa sapere Sky Sport. Assenti invece il capitano Lautaro, Dimarco e ovviamente Cuadrado, alle prese con un lungo stop post-operatorio. Contro il Grifone l'undici iniziale dovrebbe essere lo stesso visto contro il Lecce, formazione dunque composta dal solito Sommer tra i pali, difeso dal trio Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Darmian e Carlos Augusto esterni rispettivamente di destra e di sinistra, mentre al centro i soliti Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, alle spalle del tandem d'attacco Thuram-Arnautovic.

