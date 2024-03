Emergono nuove possibilità nelle scelte di Simone Inzaghi in vista della partita di domani contro il Napoli. Le indicazioni tratte da Sky Sport dall'allenamento odierno alla Pinetina vedono un Yann Bisseck, protagonista di un ottimo impatto nel match di Champions con l'Atletico Madrid, in vantaggio su Benjamin Pavard in difesa, mentre in mezzo si fa strada l'ipotesi di una conferma in blocco del trio con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, con Davide Frattesi ancora in panchina.

Un nuovo ballottaggio anche in avanti: confermato Lautaro Martinez, potrebbe essere Alexis Sanchez e non Marcus Thuram il suo compagno di reparto. Inzaghi ha comunque ancora a disposizione la rifinitura di domani per definire le scelte.

