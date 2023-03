Arrivano due buone notizie per Simone Inzaghi dall'allenamento andato in scena alla Pinetina nell'antivigilia di Spezia-Inter, anticipo della 26esima giornata di campionato: Federico Dimarco e Joaquin Correa si sono allenati in gruppo e, quindi, sono convocabili per la trasferta in terra ligure. Difficile, invece, la presenza al Picco di Milan Skriniar, che sta convivendo con una piccola infiammazione alla schiena: lo slovacco migliora, ma lo staff sta lavorando per metterlo a disposizione del tecnico nerazzurro in vista della gara di martedì contro il Porto. Lo riporta Sky Sport.