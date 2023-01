Inzaghi è pronto a rilanciare dal primo minuto i due olandesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, De Vrij e Dumfries sono favoriti per una maglia da titolare contro l'Empoli, anche se Darmian resta candidato per partire ancora una volta sull'out di destra dal 1'. Confermati i restanti 9 a partire da Onana in porta. Ci sarà anche "capitan" Skriniar in difesa, in attesa di capire quale sarà la reazione di San Siro, mentre Bastoni completerà il tridente difensivo.