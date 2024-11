I colleghi di Sky Sport aggiornano sull'allenamento mattutino svolto dell'Inter alla vigilia del match contro il Venezia con un'importante novità che riguarda il centrocampo. Ad Appiano Gentile hanno infatti lavorato a parte sia l'infortunato Carlos Augusto sia Kristjan Asllani che, complice il rientro a disposizione di Hakan Calhanoglu, "svolgerà degli allenamenti personalizzati per tornare al 100% dopo aver stretto i denti per essere a disposizione nelle ultime partite" senza il turco: l'albanese sarà dunque out per l'appuntamento di domani sera a San Siro.

Allenamento Inter terminato. A parte Carlos Augusto e Asllani che, complice il rientro di Calhanoglu, svolgerà degli allenamenti personalizzati per tornare al 100% dopo aver stretto i denti per essere a disposizione nelle ultime partite senza Calha. Out col Venezia @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 2, 2024

