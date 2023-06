Dopo la sconfitta in finale di Champions League l'Inter vuole ripartire da alcune certezze. Tra queste c'è il tecnico Simone Inzaghi, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2024, ma che dovrebbe rinnovare fino al 2025 con un piccolo ritocco, come evidenzia Sky Sport. L'unico certo di restare, a meno di super-offerte, è Lautaro Martinez, il perno del progetto nerazzurro.

La situazione di Romelu Lukaku è la seguente: i nerazzurri vorrebbero proporre al Chelsea un altro anno di prestito a cifre contenute, con una decurtazione sensibile dell'ingaggio: ma entrambe le trattative sono ancora da imbastire. Una pedina che potrebbe lasciare Milano è Edin Dzeko: il Fenerbahce gli ha offerto un biennale e potrebbe terminare la propria carriera in Turchia.

Sky Sport spiega anche il futuro di André Onana: c'è un punto interrogativo anche alla luce delle parole di ieri. Il portiere ha offerte e il Chelsea è sempre alla finestra. Samir Handanovic, invece, potrebbe rinnovare per un altro anno e rimanere quindi all'Inter fino ai 40 anni.