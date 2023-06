Ancora un aggiornamento sul fronte londinese, dove è volato oggi il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio per incontrare il Chelsea. Meeting già avvenuto, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com che parla di primi passi mossi da Ausilio per valutare la disponibilità dei Blues in merito ai prestiti di Romelu Lukaku e di Kalidou Koulibaly. Giocatori sui quali il club inglese dovrà fare le sue valutazioni che da un lato vorrebbe monetizzare quindi vendere, decisiva in tal senso la volontà dei calciatori. Nessun altro l'argomento discusso in questo primo incontro tra le due società, differentemente da come si era supposto nelle scorse ore quando erano stati fatti anche i nomi di Onana, Dumfries e Chalobah. Non è ancora comunque finito il tour inglese di Ausilio che ha in agenda vari incontri con altri club inglesi.

