Il futuro di Milan Skriniar è diviso tra Milano e Parigi. I contatti tra il PSG e l'Inter per il gigante slovacco - riporta Sky Sport - sono continui: i due club stanno continuando a sentirsi anche in queste ore per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta, con il club nerazzurro che punta ad incassare più di 70 milioni di euro.