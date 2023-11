Mentre Lautaro Martinez si gode sempre di più la sua Inter, il suo nuovo compagno di reparto e il suo 2023, culminato con la 20esima posizione in classifica del Pallone d'Oro, la società nerazzurra pensa al futuro. Secondo quanto svelato da Sky Sport, nei prossimi giorni, quasi certamente entro fine mese, è atteso in Viale della Liberazione il procuratore del capitano per cominciare la trattativa per il rinnovo. Il grande obiettivo del 2024 del club meneghino, come riferisce Matteo Barzaghi su Twitter, è quello di blindare Lauti e Nicolò Barella. Ma non solo, sono già in fase avanzata difatti i discorsi che riguardano i prolungamenti di Dimarco, Mkhitaryan e Dumfries.

