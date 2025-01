Simone Inzaghi dovrebbe recuperare un solo giocatore per la trasferta di Lecce, in programma domenica sera. Si tratta di Yann Bisseck, che oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e si candida per tornare tra i convocati. Hanno lavorato a parte, invece, Joquin Correa e Francesco Acerbi, la cui presenza in Salento è da escludere.

Al pari di quella di Hakan Calhanoglu, che prosegue senza intoppi nel suo programma di recupero: il centrocampista turco dovrebbe tornare tra la gara di Champions contro il Monaco di mercoledì prossimo e il derby di domenica 2 febbraio. Lo riporta Sky Sport.

