Piero Ausilio si trovava quest'oggi in Inghilterra a Londra per vari incontri di mercato. La linea la traccia Sky Sport, spiegando come il dirigente dell'Inter sia andato in terra londinese per sondare i possibili interessi delle squadre inglesi per le pedine arretrate. In questo blitz inglese ha incontrato Fali Ramadani, l'agente di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. L'Inter vuole capire i margini dell'operazione per cercare l'intesa con il giocatore, che ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Rimane una traccia di mercato rilevante. Non c'è stato alcun meeting quest'oggi per Romelu Lukaku. Non c'è ancora un referente strutturale della società londinese per le operazioni di mercato in entrata e in uscita. Il belga, poi, sta portando avanti da solo i contatti con il proprietario dei Blues. È una palla che possiede tra i piedi il centravanti, il quale vuole aprire qualche spiraglio in più per il ritorno in nerazzurro.