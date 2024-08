Lautaro Martinez non si è allenato quest'oggi, nella seduta effettuata a San Siro per un affaticamento muscolare agli adduttori. L'aggiornamento arriva da Sky Sport, che aggiunge come il capitano sarà rivalutato nelle prossime ore in vista della gara contro il Lecce. Simone Inzaghi deciderà nella giornata di domani, ma la sensazione è che comunque non venga rischiato almeno dal primo minuto, con Mehdi Taremi pronto a debuttare da titolare con Marcus Thuram al suo fianco.

Bisognerà attendere per capire se l'argentino sarà portato almeno in panchina.

