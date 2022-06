"Stiamo parlando di tante cose, anche di Sensi". L'ammissione di Adriano Galliani all'uscita dalla sede dell'Inter trova conferme nelle ultime ore. Come riferisce Sky Sport, infatti, il club nerazzurro e il Monza hanno trovato l'accordo per il prestito secco del centrocampista: l'intesa non prevede diritti né obblighi di riscatto da parte della società biancorossa. Ora bisogna attendere solamente il via libera del calciatore perché l'affare possa essere formalizzato.