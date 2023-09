Dopo il primo scivolone stagionale, incassato in casa contro il Sassuolo, Simone Inzaghi attinge a forze fresche, anche e soprattutto in vista del doppio impegno settimanale 'obbligato' dalla Champions. Per la sfida di questa sera all'Arechi infatti è pronto un turnover che possa dare modo di rifiatare ai giocatori più utilizzati fino a questo momento. Eccezion fatta per la porta, è pronta la staffetta in tutti i reparti e secondo le ultime di Sky Sport l'undici più quotato per la trasferta di questa sera contro la squadra di Paulo Sousa dovrebbe essere il seguente: Sommer tra i pali, protetto dal trio Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, ancora titolare sulla corsia di destra, insieme ai due onnipresenti Calhanoglu - in cabina di regia - e Barella mezz'ala sinistra, a fianco di Carlos Augusto. A completare la linea a cinque di centrocampo sarà l'inedito Klaassen, per la prima volta titolare, che regala un turno di riposo a Mkhitaryan. Cambio anche davanti, dove Lautaro lascerà spazio ad Alexis Sanchez che affiancherà Thuram.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.

