La Salernitana ha raggiunto l'accordo con l'Inter per l'acquisto di Andrea Pinamonti. L'indiscrezione lanciata nelle scorse ore dal Corriere dello Sport, che parla di un trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante per una cifra di 20 milioni di euro, trova conferme da più parti: per concludere l'operazione manca ancora il via libera dell'Arciere di Cles, corteggiato anche da Sassuolo, Atalanta e Monza.