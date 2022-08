La prima proposta del Chelsea per Denzel Dumfries è stata rispedita al mittente dall'Inter. "L'offerta di 25 milioni di euro è stata respinta dalla società nerazzurra, che per lasciar partire il calciatore chiede 35 milioni - si legge su Repubblica.it -. I londinesi, però, nei prossimi giorni - un altro contatto è previsto per la giornata di giovedì - cercheranno di convincere l'Inter a vendere il calciatore".